Biden mantendrá sus actos de campaña tras dar negativo por coronavirus

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá sus actos de campaña programados para hoy en Michigan tras confirmarse su negativo por coronavirus, con lo que seguirá pidiendo el voto en estados decisivos mientras que el presidente, Donald Trump, que ha dado positivo por SARS-CoV-2, está bajo cuarentena y vigilancia médica.

La campaña de Biden aseguró hoy que el candidato demócrata viajará a Grand Rapids, en el estado de Michigan, para hablar sobre su programa económico en un evento de campaña.

La confirmación de este acto estaba en el aire hasta que esta mañana la campaña del ex vicepresidente confirmó que tanto Joe Biden como su esposa Jill habían dado negativo en las pruebas PCR de Covid-19.

Existía el temor de que el demócrata podría haberse contagiado después de haber compartido más de 90 minutos con Trump el martes en el escenario, en el primer debate presidencial.

Una parte de los miembros de la familia y asesores de Trump no llevaron mascarilla durante el debate, que se celebró en un recinto cerrado en Cleveland (Ohio).

"El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para Covid-19, y el Covid-19 no fue detectado", señaló el médico del candidato presidencial, Kevin O'Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata, quien mantuvo con Trump el martes un debate cara a cara en Cleveland (Ohio).

El mismo Biden confirmó en Twitter el resultado: "Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de Covid".

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.