Congresista trumpista asistió a foro de neonazis en Florida

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene ha recibido críticas por acudir en Orlando a un foro de neonazis antes de su participación este sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se lleva a cabo en esa ciudad de Florida y que este sábado tiene como plato fuerte al ex presidente Donald Trump.

Congresistas como la republicana Liz Cheney rechazaron la participación el viernes de Greene y su colega Paul Gosar en la conferencia anual del comité político de Estados Unidos Primero, al considerarla "de supremacistas blancos, antisemitas y pro Putin".

Cheney señaló este sábado en su cuenta de Twitter que esa participación sucede mientras "el silencio de los líderes del Partido Republicano es ensordecedor", en referencia a la invasión del presidente ruso, Vladímir Putin, a Ucrania.

As Rep Marjorie Taylor Greene and Rep Paul Gosar speak at this white supremacist, anti-Semitic, pro-Putin event, silence by Republican Party leaders is deafening and enabling.



All Americans should renounce this garbage and reject the Putin wing of the GOP now. pic.twitter.com/6fgpV6ohZ8