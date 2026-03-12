Avión cisterna de Estados Unidos se estrelló en Irak

Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente en el oeste de Irak mientras brindaba apoyo a las acciones militares contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, aunque no precisó cuántos tripulantes iban a bordo de la aeronave.

Asimismo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) subrayó que el accidente ocurrió "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

Según el comunicado, dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente: una terminó accidentada, mientras que la otra logró aterrizar sin inconvenientes.

Así, el portaaviones USS Gerald R. Ford —el más grande de la flota estadounidense— sufrió un incendio mientras operaba en el mar Rojo, lo que dejó a dos tripulantes heridos.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva. En ese contexto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con seguir atacando bases estadounidenses en la región y con mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial.

El presidente, Donald Trump, afirmó este jueves que la guerra —bautizada por el Pentágono como Operación Furia Épica— "avanza rápidamente", aunque no entregó una fecha para el fin del conflicto.

El enfrentamiento, en el que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un alza en el precio de la gasolina por las tensiones en el golfo Pérsico, podría tener impacto político para Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.