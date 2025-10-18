EE.UU. repatrió a dos sobrevivientes de ataque a "submarino narco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de dos sobrevivientes del ataque que las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", explicó Trump en Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense confirmó que la embarcación "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

Más tarde, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su compatriota sobreviviente de este hecho ya fue entregado a las autoridades de su país.

"Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", confirmó Petro en un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes https://t.co/Ch8Fn2UDQs — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

Al informar sobre el ataque contra el presunto narcosubmarino, Trump sostuvo que el hecho de disponer de una embarcación semejante implica que "no se trataba de un grupo inocente".

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Trump anunció el miércoles que autorizó a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.