EEUU considera que el poder económico hace a China más temible que la URSS

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo hoy en Praga que su poder económico convierte a China en un desafío mayor para Washington que la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

"Lo que está sucediendo ahora no es una Guerra Fría 2.0", afirmó Pompeo en un discurso ante el Senado de la República Checa.

"El desafío de resistir la amenaza del Partido Comunista de China es, de alguna forma, mucho más difícil", agregó.

"El Partido Comunista de China ya está involucrado en nuestras economías, en nuestra política y en nuestras sociedades de una manera que la URSS nunca lo estuvo", subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Por ello, Pompeo pidió a sus aliados europeos que se unan a Washington contra Pekín, al que acusó de usar su poder económico para ejercer su influencia en todo el mundo: "Tenemos que explicar a nuestros ciudadanos el precio que pagarán las sociedades libres si no afrontamos esta amenaza", dijo.

"Tenemos que explicar qué tipo de escrutinio debemos imponer a la inversión china y por qué lo hacemos", aseguró Pompeo, quien llamó a construir esa alianza que frene a Pekín.

"El autoritarismo no murió en 1989", destacó Pompeo, en referencia al año en el que cayó el Telón de Acero y que puso fin a la denominada Guerra Fría.

El secretario de Estado sostuvo que "Rusia sigue intentando socavar" la democracia y la seguridad checas por medio de "campañas de desinformación y sabotajes".

Pero mayor es el desafío de China, reiteró, y señaló que Pekín ha tratado de ganar influencia en el país centroeuropeo en los estamentos políticos y militares.

Pompeo acusó al régimen chino de mentir y manipular, lo culpó de haber encubierto los primeros brotes de la pandemia, de internar en campos a un millón de miembros de la minoría uigur y de aplastar las protestas en Hong Kong.

Y elogió a las autoridades de República Checa -que estuvo bajo la orbita de Moscú hasta 1989- por su coraje para afrontar los desafíos de Rusia y de China.

