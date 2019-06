EEUU envía 1.000 militares más a Medio Oriente

El secretario de Defensa en funciones de EE.UU., Patrick Shanahan, aprobó este lunes el envío de unos 1.000 militares a Oriente Medio con propósitos "defensivos" para hacer frente a las "amenazas" de Irán contra intereses estadounidenses.

"Los recientes ataques de Irán prueban la fidedigna y creíble (información de) inteligencia que hemos recibido sobre el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de EE.UU. en la región", dijo Shahanan en un comunicado.

El jefe del Pentágono aseguró que este aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20.000 militares, tiene "propósitos defensivos" e insistió que "EE.UU. no busca un conflicto con Irán".

1 of 4: In response to @CENTCOM's request for add'l forces, & w/the advice of the Chairman @TheJointStaff & in consultation w/the @WhiteHouse, I have authorized approx 1,000 add’l troops for defensive purposes to address air, naval, & ground-based threats in the Middle East.