Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Estados Unidos dice que necesita Groenlandia por razones de "seguridad nacional"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Donald Trump lanzó duras críticas contra Dinamarca, acusándolo de "no invertir nada" en la isla y cuestionando su capacidad de defensa.

 arc_gl, unsplash.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país necesita Groenlandia por razones de "seguridad nacional" y agregó que Dinamarca no invierte en este territorio, luego de nombrar el domingo a un enviado especial para tratar los asuntos relacionados con esta isla.

"Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional", insistió Trump al ser consultado sobre sus últimas acciones con respecto a este territorio, que controla Copenhague.

El mandatario aprovechó para criticar a Dinamarca asegurando que "no invierten nada" en Groenlandia y agregando que "no tienen ejército".

Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) tras haber designado el domingo al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

La designación de Landry generó rechazo en Copenhague y Nuuk, donde tanto Dinamarca como el Gobierno autónomo de Groenlandia reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos "necesita" Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

