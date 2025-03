Groenlandia cerró filas ante amenazas de Trump: "EEUU no nos tendrá"

El próximo presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró este domingo que EE.UU. "no se hará" con este territorio autónomo danés en respuesta a las últimas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El presidente Trump dice que Estados Unidos tendrá Groenlandia. Lo diré claro: EE.UU. no la tendrá. No pertenecemos a otros. Nosotros mismos decidimos nuestro futuro", escribió en su página en la red social Facebook.

Nielsen instó a no dejarse "sacudir" ni reaccionar con "miedo", sino con tranquilidad, unión y aplomo "para mostrarle al presidente estadounidense que Groenlandia es nuestra".

"Así era ayer, así es hoy y así será en adelante", señaló Nielsen, cuyo partido, el liberal Demokraatit, ganó las elecciones autonómicas del pasado día 11 con casi el 30%.

Nielsen, que será votado en los próximos días por el Inatsisartut (Parlamento), encabezará un Gobierno que agrupa a todo el independentismo moderado y que reúne a cuatro de las cinco fuerzas con representación, con 23 de los 31 escaños totales.

Una de las primeras tareas de Nielsen será reunirse la próxima semana con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que visitará la isla ártica del 2 al 4 de abril para discutir "la colaboración entre Groenlandia y Dinamarca", según un comunicado emitido ayer por su oficina.

Será la primera vez que Frederiksen viaje a Groenlandia desde que Trump recuperó hace tres meses su antigua idea de "hacerse" con la isla, que ha reiterado en varias ocasiones aduciendo razones de seguridad e insinuando represalias a Copenhague si no accede.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó el viernes con su esposa y otros miembros de la administración Trump la base estadounidense de Pittufik, en el noroeste de la isla.

La visita se produjo días después de que se cancelase un viaje de su esposa, Usha Vance, a Nuuk (capital) y Sisimiut, donde iba a asistir a una carrera de trineos con perros, después de las críticas de los ejecutivos danés y groenlandés por viajar en un momento en que Groenlandia no tenía gobierno tras las recientes elecciones.

Usha and I had a great trip to Greenland today visiting our US Space Force base. Security and defense are this administration’s top priorities. pic.twitter.com/cUivfIHom6

Al término de su visita a Pituffik, Vance criticó a Dinamarca por no haber hecho un "buen trabajo" en la isla y sostuvo que a los groenlandeses les convendría más formar parte de Estados Unidos.

Frederiksen calificó de "injustas" las críticas de Vance, mientras que su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, las tildó de "inapropiadas" e instó a Estados Unidos a "mirarse en el espejo".

Denmark's leadership has failed the people of Greenland, and their bullying tactics won't change that.



Investment in Greenland's security is in America's best interest, and it will continue under President Trump. pic.twitter.com/ZpGlnDXCRh