Trump desdramatizó la embarazosa filtración del chat para atacar Yemen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitó peso este martes al episodio en el que un periodista fue incluido por error a un chat donde su gabinete compartió información sobre los preparativos de un ataque militar en Yemen, y apoyó a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que fue quien creó el grupo.

"Es un muy buen hombre y seguirá haciendo un buen trabajo", dijo ante la prensa sobre Waltz, al que consideró que se ha atacado de manera "muy injusta" y cuyo puesto no parece peligrar de momento.

Trump calificó lo sucedido como un "fallo", el "único" en los dos meses que lleva de nuevo la Casa Blanca, y consideró que "lo importante fue que no pasó nada", argumentando que los bombardeos contra los rebeldes hutíes del Yemen fueron un "éxito".

El artículo publicado el lunes por Jeffrey Goldberg, director editorial de la revista The Altantic, al que Waltz metió accidentalmente en la sala de chat de la aplicación Signal, fue el tema del día en Washington y los medios preguntaron con insistencia a Trump por un episodio que ha puesto en entredicho la seguridad con la que el actual Gobierno maneja información sensible.

American war planning usually takes place in highly secure facilities. But the Trump administration planned its strikes on the Houthis using a group chat—and accidentally included The Atlantic’s editor in chief, @JeffreyGoldberg. https://t.co/MC5tzh084a