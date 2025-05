Trump levantó sanciones a Siria y se reunió con su nuevo líder

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el levantamiento de sanciones a Siria, tras conversar sobre ese país con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, este martes.

"Tras hablar de la situación en Siria con el príncipe heredero y con el presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan, que me pidió el otro día algo muy similar, y son amigos míos que respetan mucho Medio Oriente, voy a levantar las sanciones contra Siria", anunció Trump.

Este anuncio se produjo un día antes de que Trump saludara a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, durante una estancia de ambos en Arabia Saudita, en el marco de una reunión especial de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Durante su discurso en el foro de inversiones en Arabia Saudita, su primera parada en la gira por Medio Oriente, el mandatario aseguró que las sanciones en el país árabe han sido "devastadoras", aunque tuvieron "una función importante".

Pero ahora es el momento de Siria de "brillar", después del derrocamiento el pasado diciembre de Bachar al Asad, y en lugar de que el país brille "les estamos quitando todo lo que les queda".

"Creo que dará paz a la gente", dijo sobre la retirada de estas sanciones, y añadió que Siria cuenta con un nuevo gobierno que espera que tenga "éxito en estabilizar".

Sobre Siria pesan un gran número de castigos internacionales impuestos principalmente durante el mandato de Al Asad, y que las nuevas autoridades buscan eliminar para lograr una recuperación económica.

Tras anunciar el levantamiento de las sanciones al nuevo gobierno de Damasco, Trump se reunió con la autoridad interina de siria durante más de media hora este miércoles, marcando la primera vez que mandatarios de ambos países se ven en 25 años.

La Casa Blanca detalló que en la reunión estuvo presente el príncipe heredero saudita, y se sumó por teléfono el presidente turco Erdogan, quien "felicitó al presidente Trump por levantar las sanciones a Siria", algo que Bin Salmán definió como "valiente".

En la reunión, Trump dijo a Al Sharaa que "tiene una gran oportunidad de hacer algo histórico por su país", y lo urgió a sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, así como a que "todos los terroristas extranjeros abandonen Siria y que deporte a los terroristas palestinos".

Además, le pidió que ayude a EEUU a evitar que el Estado Islámico (EI) resurja en su país, y que "asuma responsabilidad por los centros de detención del EI en el norte de Siria".

Al Sharaa, por su parte, reafirmó su compromiso de respetar los acuerdos con Israel de 1974 en los Altos del Golán, e invitó a empresas estadounidenses a invertir en los sectores de petróleo y gas en Siria, según la Casa Blanca.

Trump dijo que tiene la esperanza de que Al Sharaa, quien fuera líder de la rama siria de Al Qaeda pero quien ha ido moderando su discurso con los años y tiene el apoyo de líderes suníes encabezados por Arabia Saudita, tenga éxito en estabilizar el país.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0