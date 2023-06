Robot encontró escombros en zona donde se busca el sumergible Titán

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este jueves que dieron con "escombros" en el fondo del mar donde se realiza la búsqueda del sumergible Titán, el que se perdió el domingo con cinco personas a bordo, cuando intentaba llegar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic.

La Guardia Costera de EE.UU. dijo en Twitter que se "ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic", que se encuentra a una profundidad de unos 3.800 metros.

