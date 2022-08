Alumnos compran un auto a profesor que tardaba cuatro horas en llegar al colegio

Un grupo de escolares de Estados Unidos sorprendió con un conmovedro gesto: le compraron un auto a su profesor de matemáticas que recorría un trayecto de 4 horas para llegar desde su casa al colegio.

Según informa Los Angeles Times, el docente identificado como Julio Castro, utilizaba un scooter y el autobús para transportarse a la escuela secundaria Yula Boys, para la cual debía salir de su casa las 4:30 de la madrugada y regresaba a las 9:30 de la noche.

Tras darse a conocer su realidad, tanto los estudiantes como sus padres y otros profesores decidieron realizar una colecta por redes sociales en la que reunieron cerca de 30 mil dólares, es decir, un poco más de 26 millones de pesos chilenos, con los que le pudieron comprar un Mazda del año 2019, con seguro y gasolina incluidos para un año.

Posteriormente, los jóvenes le hicieron creer a Castro que habría una fiesta para celebrar y agradecer a los profesores, pero cuando llegó al colegio fue recibido con globos, confeti y un túnel formado por los propios alumnos que lo guiaron hasta su nuevo vehículo.

"Yo siempre les decía 'cuando la vida no va como ustedes quieren, no lloren, no se quejen por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Un día algunas cosas buenas sucederán', Y esta es la prueba de eso", comentó el profesor que se mostró agradecido del regalo de sus alumnos.