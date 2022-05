Clínica cobra casi 35 mil pesos a mujer por llorar en consulta médica

El caso de una joven de Nueva York, Estados Unidos, se viralizó tras darse a conocer que una clínica le cobró 40 dólares adicionales, monto equivalente a cerca de 35 mil pesos chilenos, por llorar durante una consulta médica.

La situación fue denunciada por la hermana de la afectada, Camille Johnson, quien compartió una fotografía de la boleta en donde se detalla el monto cobrado como una "Breve evaluación emocional/conductual".

"Mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y finalmente pudo ver a un médico. Le cobraron $40 por llorar", comentó la mujer en el tuit.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM