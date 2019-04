EE.UU: Reportan un tiroteo en una sinagoga en San Diego

La Policía de San Diego reportó un tiroteo en una sinagoga en la ciudad de Poway, al norte del condado del mismo nombre, en California, Estados Unidos.

Hay al menos una persona muerta y tres heridos, mientras que el presunto responsable ya fue detenido, informó este sábado Steve Vaus, alcalde de la localidad

En declaraciones a la cadena CNN, Vaus confirmó que una persona falleció tras ser traslada al centro hospitalario Palomar, cercano al lugar de los hechos, mientras que hay otras tres heridas.

El alcalde apuntó que lo sucedido podría haber sido un crimen de odio "debido a las afirmaciones que fueron realizadas cuando el tirador entró en la sinagoga".

Por ahora no se ha precisado la situación o gravedad de los heridos.

"Un hombre ha sido detenido para cuestionarlo en conexión con el tiroteo ocurrido en la sinagoga de Poway", indicó la oficina del sheriff de localidad en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los hechos se produjeron a las 11:30 hora local (14:30 hora de Chile).

El año pasado un hombre entró en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania) y abrió fuego contra los asistentes, provocando la muerte a 11 personas, en el mayor ataque contra la comunidad judía en la historia reciente de Estados Unidos.

The scene at the Chabad Community Center where there was an active shooter. Several reports of injuries inside, shooter has been apprehended. @CBS8 pic.twitter.com/VAf0QgQSA7

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation.