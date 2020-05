EEUU mantiene toques de queda de este a oeste: Gobierno se blinda frente a nuevas protestas

Estados Unidos reforzó este domingo las medidas de seguridad frente a posibles nuevos disturbios nocturnos luego del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que murió tras ser reducido por la policía de Minneapolis.

La autoridad decretó toques de queda en 25 ciudades y el despliegue de cinco mil efectivos de la Guardia Nacional, cuya labor fue alabada por el presidente Donald Trump.

Las autoridades han declarado el toque de queda nocturno en un total de 25 ciudades de 16 estados, entre ellas Mineápolis, epicentro de las protestas raciales.

Los toques de queda se han extendido por varias urbes después de una noche de caos con: saqueos, incendios y cargas policiales en varias partes del país.

Según CNN, entre las ciudades con toque de queda nocturno están Los Ángeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Rochester, Cleveland, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Nashville, Salt Lake City, Seattle y Wisconsin.

En Minnesota, el gobernador, Tim Walz, anunció este domingo la ampliación por un día más del toque de queda nocturno decretado el viernes, de 20:00 a 06:00 hora local en Mineápolis y la vecina Saint Paul, ambas conocidas como las Twin Cities (las ciudades gemelas).

En una rueda de prensa, Walz justificó la decisión, alegando que sería "ingenuo e irresponsable abandonar la estrategia".

"El toque de queda del viernes y el sábado por la noche permitió a nuestras fuerzas de seguridad atacar a aquellos que querían dañar a nuestra comunidad", dijo el gobernador.

"Tenemos razones para creer que actores maliciosos continuarán infiltrándose en las protestas legítimas por el asesinato de George Floyd, y por eso estamos extendiendo el toque de queda por un día más", detalló.

En paralelo, unos cinco mil efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo en la reserva, han sido activados en 15 estados y en el Distrito de Columbia.

Esa fuerza precisó en un comunicado que tiene, además, unos dos mil efectivos preparados para ser activados: "La situación es fluida por lo que los números pueden cambiar rápidamente".

Las jurisdicciones que han activado ese cuerpo son Minnesota, Ohio, Colorado, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Pensilvania, Dakota del Sur, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

En tanto, el presidente Donald Trump arremetió este domingo contra los medios de comunicación por "fomentar el odio y la anarquía" y defendió la labor de la Guardia Nacional en Mineápolis frente a los manifestantes.

"Los medios de comunicación parciales están haciendo todo lo posible para fomentar el odio y la anarquía. Todo el mundo entiende lo que están haciendo, que son noticias falsas. Gente mala de verdad con una agenda enfermiza. Podemos trabajar fácilmente más allá de ellos a través de la grandeza", dijo Trump en Twitter.

