Encontraron muertos a una mujer y sus tres hijos: El marido confesó el crimen

Lo que parecía una desesperada búsqueda familiar con una incierta resolución terminó con un macabro y trágico final para una mujer y sus tres hijos en Florida, EE.UU.: Después de más de una semana desaparecidos, la policía los halló muertos en su casa y el marido confesó el crimen.

Anthony Todt fue arrestado en Celebration, una localidad cercana a Disney World, luego que los oficiales encontraran los cuatro cuerpos sin vida y el cadáver del perro de la familia el lunes.

El sujeto fue arrestado y se le acusa de varios cargos de asesinato en primer grado y un cargo por maltrato animal, informaron medios locales.

Su esposa, Megan Todt, tenía 42 años, mientras tenía una hija de cuatro años y dos hijos de 11 y 13 años.

Osceola County deputies are walking out Tony Todt, who is accused of killing his wife Megan Todt and their three children in Celebration. @WFTV pic.twitter.com/bTzUjw3PX5