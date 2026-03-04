Harvey Weinstein enfrentará en abril su tercer juicio por violación en Nueva York

Un juez federal de Nueva York fijó para el próximo 14 de abril la repetición del juicio contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por el cargo de violación en tercer grado que quedó sin resolución en su último proceso, en 2025, debido al desacuerdo del jurado.

Weinstein, de 73 años, fue trasladado desde la cárcel al tribunal penal de Manhattan para una breve audiencia ante el juez Curtis Farber, quien ya había adelantado que el nuevo juicio se realizaría después de marzo. Finalmente, el magistrado confirmó esa fecha para el inicio de la selección del jurado, según informó la cadena CBS.

El productor, quien ha sido uno de los más influyentes de Hollywood en las últimas décadas, recientemente contrató a un equipo de abogados de alto perfil para este nuevo proceso: Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, entre cuyos clientes figura el rapero Sean Combs, conocido como "Diddy, quien también enfrenta causas por delitos sexuales.

En junio de 2025, Weinstein fue sometido a un nuevo juicio por delitos sexuales, luego de que un tribunal de apelaciones anulara su histórica condena de 2020 -considerada un hito del movimiento #MeToo- por errores de procedimiento.

En ese último proceso, el cofundador de Miramax enfrentó tres cargos: fue declarado culpable por uno y absuelto por otro, mientras que el tercero quedó sin veredicto tras declararse el jurado en punto muerto.

El cargo pendiente corresponde a una acusación de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann, por hechos que habrían ocurrido en 2013 en un hotel de Nueva York y que formaban parte de la acusación original. Será la tercera vez que Weinstein sea juzgado por ese delito.

En el expediente judicial figura, además, una audiencia previa programada para el 19 de marzo.

Weinstein, quien padece graves problemas de salud y ha insistido en su inocencia, cumple condena en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York. Paralelamente, mantiene en trámite la apelación de la sentencia dictada en junio en ese estado y otra condena en Los Ángeles por un caso distinto de agresión sexual.