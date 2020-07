Incendio en buque de la Armada de EEUU dejó 18 marineros heridos

Un incendio afectó al buque de la Armada de EE.UU. USS Bonhomme Richard y provocó que 18 marineros resultaron heridos, los que fueron trasladados a hospitales cercanos a la ciudad de San Diego, en el estado de California.

El incendió comenzó sobre las 09:00 hora local (10:00 hora chilena) y ya fue controlado, aunque el barco podría seguir ardiendo durante días "hasta llegar a la línea del agua", dijo a CNN el jefe del cuerpo de bomberos de San Diego, Colin Stowell.

Al principio, la Flota del Pacífico, a la que pertenece el buque, informó de 11 heridos y, luego, actualizó la cifra a 18.

"18 marineros han sido transferidos a hospitales locales con heridas que no amenazan su vida", comunicó esa institución en Twitter.

Al momento del incendio, sólo 160 marineros estaban a bordo, lo que supone una cifra muy baja ya que el buque tiene capacidad para unas mil personas.

El USS Bonhomme Richard estaba en el puerto de San Diego para someterse a algunas reparaciones, de manera que la mayoría de los efectivos se estaban alojando en viviendas privadas o propiedad de la Armada en San Diego, dijo a EFE la teniente comandante Patricia Kreuzberger, portavoz de la Armada.

La causa del incendio todavía está siendo investigada y se desconoce el impacto que pueda haber tenido en la estructura del navío.

