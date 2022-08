Joven consoló a su hermano pequeño tras contarle que padece de cáncer terminal

Un joven de 15 años fue captado mientras consolaba a su hermano pequeño tras contarle que padece de un cáncer terminal, y la desgarradora imagen se viralizó por redes sociales.

Se trata de Ian Parker, quien en 2019 había sido diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos, y que lo superó tras haberse sometido a diversas sesiones de quimioterapia. Sin embargo, la enfermedad volvió dos años más tarde y se ramificó por todo su cuerpo, lo que produjo que hace unas semanas los doctores le informaran que ya no podían hacer nada para tratarla.

"Fue Ian quien tomó la decisión de decirle a sus amigos y a su hermano pequeño que su cáncer inevitablemente lo mataría", se lee en la publicación compartida por el grupo de Facebook "Prayers for you", en donde se puede ver al pequeño Peter llorando desconsoladamente mientras se aferra a su hermano, quien se disculpó por no lograr vencer el cáncer y le da un beso en la frente a modo de consolación.

"De aquí en adelante, mientras dice que está triste, también admite que está bien con morir, y elige estar ocupado viviendo hasta que su muerte se convierta en realidad. La verdad es que Ian se niega a vivir por sí mismo. Elige vivir sólo para los demás hasta el momento en que toma su último aliento", concluye el texto de la publicación que conmueve en todo el mundo.