Una mujer de 19 años, ante la reciente ruptura con su pareja, decidió quemar todas las cartas de amor que le había escrito su ex novio, pero el fuego se le escapó de las manos y terminó quemando todo su departamento por accidente.

Según The New York Post, el hecho se originó en la ciudad de Lincoln, estado de Nebraska (EE.UU.), cuando la joven dejó quemando el papel mientras se iba a dormir una siesta, por lo que no se dio cuenta de que a los pocos minutos el fuego se descontroló.

Según la policía la mujer dejó el papel chamuscado en la alfombra, pensando que ya se había apagado, sin embargo, despertó envuelta en humo y con el detector de incendios dando la alerta.

Las pérdidas que provocaron las llamas fueron avaluadas en cuatro mil dólares (unos tres millones de pesos) y no se registraron personas heridas. "Fue un incendio negligente", confirmó la policía.