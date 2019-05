Mujer se sometió a cirugía para tener más glúteos y murió en Miami

Una mujer murió en un hospital de Miami después de someterse a una operación de glúteos en una clínica estética, por la que sufrió complicaciones.

Danea Plasencia, una joven madre de tres hijos, se inyectó grasa corporal en la zona y, tras la cirugía, su cuerpo se puso azul sufriendo un paro cardíaco, según aseguró su familia a NBC Miami.

Miami Herald señaló que la policía investiga el caso con sus detectives de homicidios, pese a que aún no se ha determinado la causa real de muerte.

Sus familiares la despidieron mediante redes sociales con emotivos mensajes y clamando por justicia, pues afirmaron que gozaba de una "salud perfecta".

I never thought I’d have to make a GoFundMe for a loved one. We lost Danea yesterday after an unsuccessful cosmetic surgery, she left behind 3 beautiful kids. Help us raise money for funeral costs and her children’s futures. https://t.co/ttgS5Wx8JN pic.twitter.com/yRrRFs404D