Niña murió encerrada en un auto: Su papá se negó a romper las ventanas

Una niña de un año murió tras quedar encerrada por accidente dentro de un auto en Las Vegas, EE.UU. Su padre fue detenido pues, cuando intentaban rescatarla, se negó a que rompieran las ventanas del vehículo nuevo.

Sidney Deal, de 27 años, señaló que no tenía dinero para reparaciones en caso que quebraran los vidrios, según el reporte policial citado por medios locales.

Dozens have gathered at 1719 H Street, where a nearly-2-year-old girl died while locked in a hot car yesterday.



Her dad, Sidney Deal, was arrested. But neighbors say police refused to break the car window until the girl was unresponsive.



