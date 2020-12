Policía cree haber encontrado restos humanos en explosión de Nashville

Las autoridades en Nashville, EE.UU., han encontrado lo que creen que son restos humanos cerca del lugar de la explosión que sacudió a primera hora de este viernes el centro de la ciudad, dijo a la prensa el jefe de la policía local, John Drake.

"Hemos encontrado tejido que creemos que podrían ser restos, pero lo examinaremos y les informaremos en el momento adecuado", indicó ese funcionario policial.

Drake rechazó precisar si esos restos podrían proceder de alguien que hubiera estado dentro de la autocaravana - también conocida como casa rodante y utilizada con frecuencia para turismo- que explotó este viernes, lo que dejó tres heridos leves, además de decenas de establecimientos dañados, cristales rotos y árboles caídos.

Las autoridades aún no han señalado a un responsable, aunque varias personas fueron interrogadas en la estación de Policía de Nashville, la capital del estado sureño de Tennessee.

Poco antes de las 06.00 hora local (12.00 GMT), la Policía respondió a una llamada que alertaba de disparos en la zona; pero, una vez que llegaron allí no vieron ningún signo de un tiroteo y se dieron cuenta de que había un vehículo sospechoso que estaba estacionado enfrente de un edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Ese vehículo tenía una grabación que avisaba que "una bomba explotaría en los próximos 15 minutos", indicó Drake durante otra rueda de prensa este viernes.

Inmediatamente, los agentes se apresuraron a ir tocando puerta por puerta en todos los edificios para evacuar a los vecinos y 30 minutos después se produjo la explosión.

Las televisiones locales mostraron un video que procede de cámaras de vigilancia de la zona y en el que se oye un audio que avisa de la explosión. "Si puede oír este mensaje, evacúe la zona", dice una voz durante el vídeo, que también captura la explosión segundos después.

VIDEO AUDIO AND RECORDED MESSAGE COMING FROM RV PRIOR TO EXPLOSION “If you can hear this message, evacuate now.” A recording believed to be coming from an RV that exploded in #Nashville #Christmas morning prompted officers to get residents to safety prior to the explosion pic.twitter.com/mbuCUw3XEJ