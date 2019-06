Policía de Nueva York se moviliza por choque de helicóptero contra edificio

La policía y Bomberos de Nueva York se movilizan debido a que un helicóptero chocó contra un rascacielos en la isla de Manhattan.

El gobernador Andrew Cuomo reveló que la nave intentó hacer un aterrizaje de emergencia sobre el edificio afectado, pero no logró hacerlo con éxito.

Según la información preliminar entregada por el Departamento de Policía de Nueva York, el fuego que afectaba al techo del edificio ya fue extinguido.

De acuerdo a la Policía, el piloto de la aeronave falleció en el accidente y de momento se desconoce su identidad.

En tanto, el gobernador Cuomo señaló que no hay heridos entre las personas que se encontraban en el rascacielos.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh