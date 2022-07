Prisionera transgénero embarazó a dos reclusas en cárcel de mujeres

Una mujer transgénero fue trasladada a una cárcel para hombres luego que embarazara a dos de sus compañeras en la prisión de mujeres Edna Mahan, ubicada en Nueva Jersey, EE.UU.

Demi Minor es el nombre de la prisionera trans de 27 años, quien mantuvo "relaciones sexuales consensuadas" con dos reclusas, las que quedaron embarazadas, según informaron medios locales.

Minor, condenada a 30 años por homicidio involuntario, llegó al centro penitenciario femenino en 2021, debido a una política estatal que permite a los prisioneros cumplir sus sentencias en lugares acordes a su identidad de género.

En la prisión Edna Mahan compartía celda con otras 26 mujeres transgénero. Sin embargo, ahora Minor fue transferida a un centro de detención juvenil donde sólo hay hombres.

Ahora, Minor acusa que ha sido víctima de acoso y de burlas, lo que ha evidenciado a través de su cuenta de Twitter.

"Me trasladaron de una instalación femenina a una masculina. Quiero decir que este tipo de odio hacia lo que realmente soy tiene que terminar", escribió en las redes sociales.

This week I was moved from a female facility to a male facility, I mean this type of hatred towards who I truly am has to stop, but know this... I will never stop rising above.. — Ms. Demi Minor (@freeMsDemi) July 5, 2022

Minor asegura que los reponsables de su caso mintieron al decir que ella ya no se identifica como una persona trans, sólo para trasladarla: "Como mujer transgénero, me doy cuenta de que esta lucha por ser yo y vivir libremente nunca será fácil, pero no me rendiré", afirmó.

As a transgender woman, I realize that this fight to be me and to live freely is never going to be easy, but I am not quitting giving up, ever tear, every deep breath, bitch please I won't be moved by this evil system. — Ms. Demi Minor (@freeMsDemi) July 19, 2022