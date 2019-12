Seis muertos dejó el "peor incendio en la historia" de Las Vegas

Seis personas murieron y otras trece resultaron heridas este sábado en un fuego desatado en un pequeño edificio de apartamentos de Las Vegas, en Nevada (EE.UU.), informó el Departamento de Bomberos local, que calificó la deflagración como la "peor en la historia" de la ciudad.

El origen de las llamas parece ser accidental, dijeron las autoridades, que indicaron que el edificio no contaba con calefacción y algunos residentes utilizaban los quemadores de la cocina como forma para mantener la temperatura de los apartamentos.

El portavoz de los Bomberos Tim Szymanski dijo que se trató del "peor incendio fatal en la ciudad de Las Vegas desde que se fundó el Departamento de Bomberos". "Nunca habíamos tenido seis (muertes) a la vez", recalcó.

Szymanski indicó en conferencia de prensa que hallaron a varias personas muertas dentro del edificio, que tiene estructura de madera, y el cuerpo de otra persona estaba en una acera cercana, a varios metros de distancia del lugar de los hechos.

Los Bomberos indicaron que trece personas fueron trasladadas al hospital, cinco de ellas en estado crítico, una de las cuales fue declarada muerta en el hospital.

UPDATE: 6AM. TOC: 4:13AM. 213 N 9th St. ALPINE APARTMENT MOTEL, 2-Alarm fire in 3-sto motel - OUT, 4 fatalities, 7 taken to Hosp/5 critical, cause UNDER INVESTIGATION, crews checking for hotspots, investigation mode. #PIO1NEWS pic.twitter.com/yQaRZtCzlI