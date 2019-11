Una joven grabó a su pololo preparando arma para matarla

Una mujer filmó a su pololo amenazándola de muerte y preparando un arma y una bala, las que usó para asesinarla, según reveló la fiscalía en Michigan, EE.UU.

India Mackey había celebrado su cumpleaños número 20 el día anterior. Estaba con su novio en un auto cuando la violenta situación le hizo reaccionar sacando su teléfono para registrar lo que ocurría.

Momentos después de grabar el video, Kevin Dixon le disparó y la mató, informó ABC News.

Menacing moments police say, 20 year old India Mackey took on her cellphone. It was mere minutes before investigators say her boyfriend, shot and killed her. More on this case and the alarming number of #DomesticViolence homicides in Macomb County. Today on @wxyzdetroit at 5pm pic.twitter.com/840mVRYpia