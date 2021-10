EEUU: Policía reportó un tiroteo en una escuela de Texas

La policía de Texas realiza un operativo en el recinto educacional de Timberview High School en Arlington, luego de que fuera reportado un tiroteo en su interior.

Los uniformados se encuentran en el lugar de los hechos con el fin de dar con el paradero del tirador y lograr socorrer a los posibles heridos en el colegio.

Asimismo, la policía trasladará en bus a los estudiantes del lugar hacia un punto de reunión con sus padres.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh