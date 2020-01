Miles de estadounidenses protestaron armados contra las restricciones y los demócratas

Miles de personas, en su mayoría hombres, protestaron este lunes en los alrededores del Capitolio estatal de Richmond, en Virginia (EE.UU.), en respuesta a las restricciones a la posesión y porte de armas que los legisladores demócratas quieren imponer en este estado.

Pese a que muchos de los participantes acudieron armados hasta los dientes, no se registró ningún incidente durante la concentración en las inmediaciones del Capitolio, donde por primera vez en un cuarto de siglo los demócratas controlan ambas cámaras, tras su victoria electoral de noviembre pasado.

Junto al también gobernador demócrata Raph Northam, los legisladores progresistas han prometido sacar adelante leyes estatales para un mayor control de las armas de fuego, lo que suscitó la convocatoria.

La semana pasada, Northam declaró el estado de emergencia para prohibir temporalmente que la gente llevara armas dentro del recinto del Capitolio, en respuesta a la planeada manifestación, convocada por la Liga de Defensa de Ciudadanos de Virginia.

Durante la concentración varios políticos, expertos conservadores y defensores de las armas pronunciaron discursos en contra de las leyes antiarmamento y de los políticos demócratas.

A ton of dudes wearing camo and carrying assault rifles. These two gentleman decided to accessorize with riot shields. pic.twitter.com/vv4VuoWi5M

"Un santuario de armas"

Dick Heller, ex guardia de seguridad a quien le fue denegada la solicitud para portar un arma y que ganó una demanda contra la ciudad de Washington DC por este motivo en 2008, hizo referencia al movimiento para convertir Virginia en "un santuario de armas", que busca declarar localidades y condados como "santuarios de la Segunda Enmienda", donde no se aplique ninguna medida para su control.

"¡El derecho de la gente a mantener y portar armas no será violado!", gritó Heller, quien también coreó el texto de la Segunda Enmienda junto a la multitud. El texto data de 1791 y consagra el derecho a la posesión de armas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó la convocatoria de hoy para arremeter en Twitter contra los demócratas: "El Partido Demócrata en la gran 'commonwealth' (territorio) de Virginia está trabajando duro para eliminar los derechos de la Segunda Enmienda. Es solo el comienzo. No dejen que ocurra, ¡VOTEN REPUBLICANO EN 2020!

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020!