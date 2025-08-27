Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Tiroteos

"Múltiples víctimas" en tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las primeras informaciones hablan de al menos dos muertos y una docena de heridos.

 ABC News

Se reportó el suicidio del atacante.

Un incidente armado con "múltiples víctimas" se registró este miércoles en la Escuela Católica Annunciation de la ciudad de Minneapolis.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños y el atacante se suicidó de un tiro, de modo que "no hay amenaza activa para la comunidad", dijeron fuentes policiales a la cadena ABC.

Medios locales hablan de al menos dos muertos y una docena de heridos por el tiroteo, que ocurrió, al parecer, dentro de la escuela.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en Twitter estar "orando por niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia".

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

