Posible emboscada en EE.UU: Dos bomberos murieron baleados durante incendio forestal

Al menos dos bomberos murieron este domingo por un tiroteo, ocurrido en medio de un incendio forestal en Idaho, estado en la frontera norte de Estados Unidos, lo que motivó el despliegue del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ante el reporte de una posible emboscada.

La balacera, perpetrada por un número aún indeterminado de sospechosos que siguen libres, comenzó cerca de las 14:00 horas del tiempo local (18:00 en Chile) después de que los bomberos respondieron al reporte de un incendio en la montaña Canfield en la localidad de Coeur d'Alene, cerca de la frontera con el estado de Washington.

El tiroteo permanecía activo hasta el último reporte que ofreció Robert Norris, alguacil del condado de Kootenai, donde los atacantes usaron rifles de "alto poder".

"Se reportó que bomberos estaban recibiendo disparos. Tenemos ahora dos muertos. Tenemos un número desconocido de heridos. También tenemos civiles que están bajando de la montaña, también posiblemente civiles que estén atrapados o en shock. Esta es una situación muy fresca", indicó el alguacil Norris.

Hasta ahora, se desconoce el motivo del ataque, pero la prensa local reporta una presunta emboscada.

BREAKING: Multiple firefighters shot in apparent ambush while responding to brush fire in Coeur d’Alene, Idaho, local media reports; suspect at largepic.twitter.com/Yxu4Tz3POK