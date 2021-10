Una persona murió y otras siete resultaron heridas luego de un tiroteo ocurrido en una fiesta de bienvenida durante la madrugada de este domingo en la Universidad Estatal de Grambling del estado de Luisiana (Estados Unidos), reporta CNN.

El hecho se registró en el patio del recinto educacional y, según información entregada por el propio campus, de los siete heridos uno se encuentra en estado crítico, mientras que los otros seis sufrieron lesiones leves.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI