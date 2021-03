Tiroteo en club nocturno de Texas dejó un muerto y cinco heridos

Al menos una mujer murió este sábado y otras cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno en Dallas, Texas, en Estados Unidos.

Los agentes respondieron a una llamada de emergencia cerca de las 01:30 hora local (03:30 horas en Chile) en un club nocturno de Boulevard Technology, donde encontraron que seis personas habían sufrido disparos.

On 3/20/2021 at 1:30 a.m., Dallas officers responded to a shooting at 10333 Technology Blvd. Officers found 8 individuals had been shot by an unknown suspect. One victim died. The suspect remains at large. Go to our blog for details. https://t.co/YGW2UIaSRs