Trump celebra "liderazgo" de Xi ante emergencia del coronavirus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respaldó este viernes el "liderazgo" que, en su opinión, mantiene su homólogo chino, Xi Jinping, en la lucha contra la epidemia generada por el coronavirus y aseguró que su labor "será muy exitosa".

En dos mensajes en su cuenta de Twitter, Trump se refiere a la "larga y muy buena conversación telefónica" que ha mantenido en las últimas horas con el presidente chino, quien ya hizo pública horas antes parte del contenido de esa llamada.

"Él (Xi) es fuerte, agudo y está poderosamente centrado en liderar el contraataque contra el coronavirus. Él siente que lo están haciendo muy bien, incluso construyendo hospitales en cuestión de días", agrega Trump.

El mandatario estadounidense explicó que "nada es fácil, pero ... tendrá éxito, especialmente cuando la climatología comience a calentarse (suban las temperaturas con la llegada de la primavera) y el virus, con suerte, se debilite y luego desaparezca".

Según Trump, "se está produciendo una gran disciplina en China, ya que el presidente Xi lidera con fuerza lo que será una operación muy exitosa. ¡Estamos trabajando estrechamente con China para ayudar!", asegura.

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help!