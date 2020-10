Valdés teme caos tras elección en EEUU: "Grupos armados que sostienen conspiraciones pueden reaccionar de modo brutal"

Juan Gabriel Valdés, ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, analizó en Cooperativa el clima que vive ese país a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo martes.

En la recta final de la campaña para los comicios del 3 de noviembre, los sondeos muestran una ventaja para el candidato demócrata Joe Biden sobre el presidente y aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump.

En conversación con Lo que Queda del Día, Valdés afirmó que "por más que las encuestas dan una ventaja muy clara a Biden, es evidente que el entusiasmo de los votantes de Trump es más alto".

"El votante de Trump, particularmente el que está ubicado en grupos religiosos fundamentalistas, campañas de defensa del uso de armas o campañas contra Cuba o Venezuela, entre los latinos, tiene un nivel de compromiso con Trump muy superior al que ha podido conseguir Biden en las filas demócratas. Recordemos que hay un sector de izquierda muy dura en su partido", dijo el militante socialista.

Consultado respecto a cuál es su pronóstico sobre los resultados del martes, Valdés subrayó que aunque "tiendo a pensar que va a ganar Biden", no apuesta por una victoria del demócrata a ojos cerrados: "No me atrevería".

¿ES CAPAZ TRUMP DE DESAFIAR EL SISTEMA CONSTITUCIONAL NO ACEPTANDO UNA DERROTA?

El diplomático también comentó las similitudes y diferencias entre el enfrentamiento Trump v Biden y la polémica elección del año 2000, cuando el republicano George W. Bush salió presidente pese a obtener casi 450.000 sufragios menos que su rival, el demócrata Al Gore, tras un enfrentamiento de 36 días en el estado de Florida que se resolvió no por un recuento total de los votos sino por un Tribunal Supremo dividido por sus filas partidistas.

"Hoy hay un clima muy distinto al que existió con Bush y Gore. En esa época los dos candidatos y sus comandos estaban absolutamente preparados para someterse al veredicto de la Corte Suprema, y si bien podía haber alegados, nadie estaba dispuesto a romper el sistema institucional desconociendo lo que dijeran los organismos a cargo de la decisión", sostuvo Valdés.

"Ahí viene una segunda gran pregunta", planteó el ex canciller: "¿Cuánto tiempo se va a demorar Trump en aceptar un triunfo de Biden? ¿Qué va a pasar en la noche electoral y en la noche siguiente?".

Hace 20 años, la elección entre Bush y Gore fue determinada por la Corte Suprema. Foto: CNN

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra el voto por correo por miedo a que esta opción le perjudique e insiste, sin pruebas, en que puede provocar un fraude electoral. Ya en 2016, en uno de los debates presidenciales contra la ex candidata demócrata Hillary Clinton, Trump no se comprometió a aceptar el resultado si perdía.

Ahora, ya como titular del despacho Oval, empiezan a plantearse dudas sobre qué ocurriría si Trump no coopera en una hipotética transición de poderes.

"Esa es una pregunta que nunca creí que me iba a hacer respecto a Estados Unidos", reconoció Valdés.

UN POSIBLE DESCENLACE "BRUTAL"

El ex embajador en EE.UU. apuntó además a la presencia de "grupos armados que están sosteniendo conspiraciones que pueden terminar reaccionando de manera muy brutal frente a una decisión difícil que demore días en tomarse".

"Acabo de saber que la Universidad de Washington acaba de decir que va a suspender sus clases y actividades si se produce una postergación en los resultados electorales, podría traer violencia (...) Estamos hablando de un país que se está preparando para algo que no ha vivido desde el siglo XIX y que es un tipo de confrontación en el cual las partes desconocen la autoridad de las instituciones destinada a definir un resultado electoral", sostuvo Valdés.

Walmart retiró las armas de tiendas en EEUU por la posibilidad de disturbios. Foto: EFE

La capital estadounidense volvió a cubrir sus fachadas con tablones de madera a la espera de una jornada electoral inédita por la crispación que la rodea. Primero fue hace un par de meses por las protestas raciales y esta vez en prevención de movilizaciones convocadas para el próximo martes.

Las zonas adyacentes a la Casa Blanca, en pleno corazón de Washington, parecían este viernes en construcción entre tablas, andamios y obreros trabajando, aseguran medios estadounidenses.

En paralelo, la firma Walmart, una de las cadenas de grandes almacenes mayor del mundo, ha decidido retirar de muchas de sus tiendas las armas de fuego y las municiones ante el aumento de los disturbios en el país causados ​​por los próximos comicios.

"Eso es muy grave y lo que ha provocado exclusivamente Trump al denostar el voto por correo, al declarar permanentemente que si el resultado no le favorece, él no está seguro de aceptarlo", subrayó Valdés.