Acusan a familia de intentar embarcar a anciana fallecida en un avión en España

Una familia británica fue acusada de embarcar a una anciana fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, España, y el de Londres-Gatwick.

Según informó Daily Mail, la mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que no se encontraba bien y se había quedado dormida.

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer, por lo que el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta.

Algunos testigos indicaron que al grupo solo se le permitió subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada".

Sin embargo, la compañía aérea Easyjet negó la situación, ya que aseguraron que la mujer estaba viva cuando embarcó en el avión y que el fallecimiento se produjo "después del embarque".

Las fuentes de Easyjet aseguraron que se permitió volar a la mujer "porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto".

"El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de Easyjet, y pedimos a nuestros clientes comprensión en estas circunstancias", añadieron desde el aerolínea.