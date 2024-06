El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció este viernes que no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes, por lo que en 2029 las 10.101 casas turísticas que hay en la ciudad perderán esa condición.

Collboni adelantó que propondrá también una modificación en la política de reserva para viviendas sociales del 30 por ciento de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios de viviendas, vigente desde 2018.

El alcalde informó de estas dos nuevas iniciativas para incrementar el parque de vivienda en la ciudad y frenar la subida del precio de arriendo y de compra, acciones incluidas en el nuevo plan municipal, cuando Barcelona y otras ciudades españolas enfrentan manifestaciones para poner freno al turismo masivo.

La decisión asesta un duro golpe al modelo de negocio que lidera la aplicación estadounidense Airbnb, que ha alcanzado gran popularidad entre los viajeros turísticos y de negocios en todo el mundo, sin embargo, ha causado también polémica entre los vecinos.

Volem garantir el dret a viure a Barcelona i fer front de manera efectiva a la crisi d’habitatge que patim des de fa anys. Per aquest motiu, des de l’ajuntament, actuem:



Cap pis turístic a Barcelona. Recuperarem els 10.101 actuals per habitatge per viure-hi.



Millorem la norma… pic.twitter.com/WCBykoHgAk