Defendió a una mujer agredida por su novio y recibió una brutal golpiza

Un hombre de 23 años recibió una brutal golpiza cuando salió a defender a una mujer que estaba siendo agredida por su novio en plena calle.

El hecho se registró el sábado de madrugada en Murcia, España, en las afueras de una discoteca, donde Raúl escuchó gritos y descubrió a un joven de unos 20 años golpeando a su novia, interviniendo para que detuviera la cobarde agresión, según informó el medio local La Verdad.

"Son asuntos de pareja", le respondió el sujeto, quien agarró la cabeza de la joven y la golpeó contra el vidrio de la camioneta.

Tras esto, empezó un forcejeo entre ambos hombres que finalizó cuando Raúl cayó al suelo de un puñetazo, donde el atacante lo golpeó y pateó "hasta que se cansó", según un relato de una amiga de la víctima.

El estado en el que Raúl llegó hasta el hospital. (Foto: La Verdad de Murcia)

Raúl, que permanece hospitalizado, sufrió derrames en ambos globos oculares y deberá ser operado de uno de ellos, además de múltiples traumatismos, incluyendo la rotura del tabique nasal.

Según informó La Sexta, la mujer que estaba siendo agredida no ha presentado denuncia alguna, pese a lo cual el joven admitió que no se arrepiente de sus acciones: "No me arrepiento, lo haría otra vez porque es lo correcto".