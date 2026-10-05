Derrota parlamentaria lleva a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales, que se realizarán el domingo 29 de noviembre.

Sánchez tomó la decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por el Ejecutivo el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo del gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Sánchez, quien informó el domingo al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado "medidas valientes" durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5%, como exigen EE.UU. y la OTAN, también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos,tecnooligarcas" y "genocidas".

Reconoció, sin embargo, "errores", y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites", conquistar nuevos avances sociales y "seguir transformando" España.

El jefe del Ejecutivo abrió el pasado viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el gobierno para paliar el costo del alquiler.

Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.