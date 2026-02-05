España: Procesan a sujeto por difundir diálogo falso de la esposa de Pedro Sánchez

Una jueza de Madrid procesó al ultraderechista y activista en redes Alberto Royuela y a su colaborador Juan Martínez Grasa por falsedad documental en la difusión de una supuesta conversación entre la esposa del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente de un banco marroquí.

La jueza investiga la difusión de una conversación en un canal en redes denominado Expediente Royuela en abril de 2024, en un procedimiento judicial que comenzó por la denuncia que presentó ese banco, Attijariwafa Ban,. y en la que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, es perjudicada.

Según los indicios de la investigación, Royuela y Martínez Grasa publicaron por esa vía una supuesta conversación entre Begoña Gómez y el presidente del banco, Mohamed El Kettani, en la que se alude a unas cuentas bancarias de ella, "conversación que las partes niegan haber tenido". Argumenta la jueza que los hechos "han quedado indiciariamente acreditados" por la declaración de El Kettani, que relató que la conversación nunca existió y que no conoce a Begoña Gómez, quien dijo, a su vez, que era falsa.