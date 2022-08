La emotiva despedida de Charlie, el tiktoker que documentaba cómo era vivir con cáncer

Esta semana se dio a conocer la muerte de Carlos Sarriá, mejor conocido como Charlie, un influencer de 20 años que utilizaba sus redes sociales para documentar su día a día con cáncer.

El joven había sido diagnosticado en 2018 con un sarcoma de Erwing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos, y que tras superarlo varias veces, finalmente los médicos le detectaron una metástasis de la que no pudo recuperarse.

Tras el anuncio de su fallecimiento, la polola del joven, Nerea, compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje de despedida que acompañó con la primera fotografía que se tomó junto a él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lanenah💋 (@lanenahbrugal)

"Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso '¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?' La muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino, te voy a echar mucho de menos", escribió Nerea.

Por su parte, el joven había preparado un último video de despedida que sus familiares publicaron en su cuenta de TikTok, donde aseguró estar "bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho".

"Adiós perros, nos vemos en la otra vida. Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz", se tituló el video que hasta ahora ha superado las 33 millones de reproducciones en la plataforma.