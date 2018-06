Mariano Rajoy dejará el liderazgo del Partido Popular

El ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy anunció este martes la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Popular (PP, centroderecha), tras el que dejará el liderazgo de esta formación política.

"Es lo mejor para el PP, para mí y para España", dijo ante la dirección de su partido, después de que el pasado viernes fuera desalojado del gobierno en una moción de censura ganada por el socialista Pedro Sánchez.

Durante más de 30 años he servido al @PPopular en distintos cargos e instituciones, por ninguno he peleado para desplazar a nadie y he cumplido siempre con mi deber. Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Es lo mejor para mí, para el PP y para España. pic.twitter.com/Swi5Oj2bLt