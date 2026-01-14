Dinamarca envió comando de avanzada a Groenlandia ante la ofensiva de Trump

El Gobierno danés envió un comando de avanzada a Groenlandia para preparar la llegada de más efectivos militares a este territorio autónomo de Dinamarca con el que pretende hacerse Estados Unidos con el argumento de la seguridad nacional.

Según informó este miércoles la televisión pública danesa DR, que no especifica sus fuentes, la tarea de ese comando es encargarse de la logística necesaria para poder acoger eventualmente más tarde las fuerzas principales.

Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas por el citado medio, que no ha podido confirmar si la llegada de esa aeronave está relacionada con un refuerzo de la presencia militar danesa en la isla ártica.

Fuente: DR (Captura de video)

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42.000 millones de coronas danesas (unos 6.000 millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance.

Trump asegura que con Groenlandia "en manos de EE.UU." la OTAN será más eficaz y formidable

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles que con Groenlandia en "manos" de su país la OTAN será mucho más eficaz.

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", expresó en un mensaje en su red Truth Social.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el mandatario estadounidense en referencia al ambicioso sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio.

Según Trump, "la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!".

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también".

"No es momento para hablar de independencia", dice el presidente groenlandés

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cree que la situación creada por las amenazas de Estados Unidos para hacerse con este territorio autónomo danés hace que no sea conveniente hablar de independencia, sino de unidad dentro del Reino de Dinamarca.

"No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros", señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa KNR y el medio digital Sermitsiaq.

No hablar de independencia no significa desterrar esa idea, explica Nielsen, que añade que "ahora y aquí somos parte del Reino de Dinamarca y estamos juntos. Es muy importante en esta grave situación".

"Groenlandia no se puede comprar, los groenlandeses no se pueden comprar. El derecho a la autodeterminación es nuestro, otros países no tienen que intentar influirnos. Y hay acuerdo total sobre eso en el Gobierno. Ése es el mensaje que tenemos para Estados Unidos", afirmó el presidente groenlandés.

Nielsen señaló su intención de modernizar la llamada Mancomunidad del Reino (que forman Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe) y avanzar hacia una relación "más equilibrada" y asumir más competencias en el marco del Estatuto de Autonomía, "pero eso no significa que estemos listos para irnos con Estados Unidos".

Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero

En tanto, el presidente francés, Emmnanuel Macron, advirtió este miércoles de que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".

"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el líder galo en el Consejo de Ministros de hoy, según reportó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.

Macron rechazó recientemente "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Como "señal política", el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció hoy que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un "chantaje" de Trump para hacerse con él.

"Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso, sería contrario a los intereses de Estados Unidos", advirtió en la radio RTL Barrot, quien instó a EE.UU. a que cese este "chantaje".

Groenlandia, recalcó Barrot, "no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos. Groenlandia ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea".

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que su legación allí tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que apoye a las empresas francesas que quieran instalarse. Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump.