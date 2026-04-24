Pilotos en formación son sancionados por realizar figuras inapropiadas en vuelo de Finlandia

Un grupo de cadetes de la Fuerza Aérea de Finlandia fueron sancionados tras desviar sus trayectorias durante un vuelo de entrenamiento y dibujar figuras de carácter sexual en el cielo, hecho que se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió el 13 de abril en la ciudad de Jyväskylä, al norte de Helsinki, cuando cuatro aeronaves realizaban maniobras de práctica y sus recorridos, vistos en plataformas de seguimiento aéreo, evidenciaron formas fálicas claramente identificables.

Las rutas quedaron registradas en el sitio Flightradar24, donde usuarios compartieron capturas que rápidamente comenzaron a circular en internet, generando sorpresa y críticas por la conducta de los pilotos.

Según reportaron medios locales, durante la misma sesión también se trazaron figuras de corazones, lo que fue atribuido a los mismos participantes del ejercicio.

Desde la Fuerza Aérea finlandesa confirmaron que se trataba de estudiantes del curso de oficiales de reserva y señalaron que la conducta no se ajusta a los estándares de la institución, por lo que los involucrados fueron sancionados y se inició una investigación interna.

Un portavoz indicó que, incluso en instancias de entrenamiento, los militares deben respetar las normas y mantener una conducta adecuada, advirtiendo que cualquier incumplimiento implica la aplicación de medidas disciplinarias.

Las autoridades precisaron que los vuelos se realizaron dentro de una zona autorizada y que no afectaron el tráfico aéreo comercial, mientras que reportes internacionales recordaron que situaciones similares han ocurrido en otros países, también con consecuencias para los responsables.