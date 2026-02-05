Grecia fijó penas de 10 años para activistas que faciliten el ingreso de migrantes

El Parlamento griego aprobó este jueves una polémica ley que introduce penas de al menos 10 años de cárcel para miembros de ONG que faciliten la entrada irregular de migrantes.

El despacho del proyecto se produjo tres semanas después de que un tribunal de la isla de Lesbos absolviera a 24 voluntarios de la ONG Emergency Rescue Center International, que enfrentaron durante siete años cargos por tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal.

La norma contempla multas superiores a los 50 mil euros (cerca de 51 millones de pesos chilenos) y endurece el marco penal, al considerar la pertenencia a dichas ONG como un agravante. También permitir la exclusión del registro oficial del Ministerio de Migración si uno de sus miembros es imputado, lo que les impide operar legalmente en Grecia.

Con los votos del partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, la medida fue aprobada durante la votación en el Parlamento, en medio de críticas de la oposición, que acusó al Gobierno de criminalizar a la sociedad civil y promover un enfoque "ultraderechista" en materia migratoria.

Durante el debate, el ministro de Migración, Thanos Plevris, afirmó que "si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas".

El trasfondo humano de la política migratoria

La aprobación de la ley coincide con un fuerte cuestionamiento a la Guardia Costera griega tras el naufragio de una lancha con unos 40 migrantes ocurrido frente a la isla de Quíos, que dejó 15 personas fallecidas, luego de que testimonios de personal del área de la salud contradijeran la versión oficial del organismo.

Profesionales del hospital de Quíos, donde permanecen internados los 24 sobrevivientes, señalaron al portal de investigación The Press Project (TPP), bajo condición de anonimato, que fue una patrullera de la Guardia Costera la que embistió la lancha y pasó por encima de ella.

"(Quienes se salvaron) nos dijeron que los golpeó y pasó encima de ellos. Por supuesto, esto también explica la gravedad de las fracturas que padecen (...) Son casi como heridas de guerra", relató uno de los funcionarios que participó en la atención médica.

Tres de los sobrevivientes (entre los que hay 11 menores de edad) fueron sometidos a cirugías por lesiones en órganos vitales, mientras que dos mujeres embarazadas perdieron a sus bebés, y otros tres permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Se les han realizado cirugías muy graves: craneotomía, nefrectomía y fracturas de cabeza y tórax", indicó otro integrante del equipo clínico, quien añadió que uno de los heridos aseguró que "la Guardia Costera no hizo ninguna señal" y que, de haber ocurrido, se habrían detenido, ya que viajaban con mujeres y niños y se encontraban en aguas territoriales griegas.

Estas declaraciones contradicen el comunicado emitido por la Guardia Costera horas después del siniestro, en el que se señaló que la lancha inflable "no obedeció las señales luminosas y acústicas e invirtió el rumbo", tras lo cual colisionó por estribor con la patrullera y volcó debido a la gravedad del impacto.

El caso abrió un fuerte choque político: el oficialismo respalda a los guardacostas, mientras la izquierda exige una investigación, y un ciudadano marroquí permanece detenido como presunto conductor de la lancha.