La riqueza mineral de Groenlandia impulsa el interés estratégico de Trump

Gran parte del interés del presidente estadounidense Donald Trump por ejercer un mayor control sobre Groenlandia se explica por la enorme riqueza de recursos naturales que alberga su subsuelo, que va desde petróleo y oro hasta tierras raras; un conjunto de 17 elementos esenciales para aplicaciones de alta tecnología.

Con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia cuenta con una amplia variedad de recursos minerales, entre ellos hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro. A esto se suman importantes reservas de tierras raras como lantano, cerio, neodimio e itrio.

Las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en cuanto a reservas de tierras raras, minerales que en los últimos años se han vuelto estratégicos para la industria automotriz, la electrónica de alta tecnología y el sector de defensa.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la isla alberga alrededor de 1,5 millones de toneladas de tierras raras. Dos de los principales yacimientos, ubicados en el sur del territorio, figuran entre los más grandes del mundo, aunque hasta ahora no existe explotación activa de estos minerales.

La relevancia estratégica de Groenlandia también ha sido reconocida por la Unión Europea, que ha identificado en la isla 25 de las 34 materias primas esenciales para su transición ecológica. En 2023, el bloque firmó un acuerdo con el Gobierno groenlandés para impulsar el desarrollo de estos recursos.

Washington, por su parte, suscribió en 2019 un memorándum de entendimiento con Groenlandia para explorar el territorio de forma conjunta e intercambiar conocimientos científicos y técnicos para la explotación de tierras raras y otros minerales. Sin embargo, ese acuerdo está próximo a expirar, pese a los intentos de renovación durante la administración de Joe Biden.

El interés estadounidense se ha visto reforzado por proyectos privados, como el yacimiento de Kringlerne, cercano a la ciudad de Qaqortoq, en el sur de la isla. Este depósito ha sido señalado por algunos analistas como uno de los factores que reactivaron la ambición de Trump por Groenlandia.

En 2019, el geólogo australiano Greg Barnes, promotor del yacimiento, fue invitado a la Casa Blanca para exponer su relevancia. Según relató posteriormente, tras esa reunión Trump comenzó a hablar públicamente de adquirir la isla.

Actualmente, el proyecto está en manos de la empresa estadounidense Critical Metals, que en 2025 recibió una carta de interés del Export-Import Bank of the United States para un préstamo de 120 millones de dólares destinado a iniciar la explotación. De concretarse, sería la primera inversión minera internacional de la nueva administración Trump.

No obstante, el desarrollo de estos proyectos ha demostrado ser complejo. El caso del yacimiento de Kuannersuit, también en el sur de Groenlandia, terminó en una disputa internacional, luego de que la empresa australiana Energy Transition Minerals demandara al Gobierno groenlandés por miles de millones de dólares tras la paralización del proyecto.