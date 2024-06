Líder escocés reivindicó el camino de la independencia de cara a elecciones británicas

El líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, defendió este domingo el camino de la independencia de Escocia y pidió votar por su formación para dar prioridad a "los intereses escoceses", al lanzar oficialmente su campaña para las elecciones británicas del próximo 4 de julio.

En un mitin en Glasgow ante seguidores del SNP, Swinney -recientemente elegido líder y ministro principal de Escocia- criticó que las decisiones que toma el Gobierno central en Londres han supuesto para Escocia "el Brexit y una crisis del coste de vida".

Afirmó que sigue apoyando la ruta de la independencia para Escocia como la manera de garantizar que las decisiones sobre Escocia se tomen en Escocia y no en Westminster (Londres).

"Una combinación de los recortes de Westminster y el Brexit (Escocia rechazó el Brexit en el referéndum de 2016) han reducido el dinero disponible para el NHS (Sanidad pública), otros servicios públicos y la vivienda", dijo.

"El Brexit por sí solo ha eliminado miles de millones de libras de la economía escocesa en comparación con la participación en la Unión Europea. Y ha elevado los costes de los alimentos", agregó Swinney, que calificó a Escocia como un lugar "maravilloso, diverso e inspirador".

"En esta elección, son esos principios los que guiarán mi enfoque. Entonces, estoy pidiendo a la gente que vote por el SNP para sacar a los conservadores del gobierno. Estoy pidiendo a la gente que vote al SNP para poner los intereses de Escocia en primer lugar", resaltó.

My first stop was in West Aberdeenshire and Kincardine to meet our candidate @glenreynoldsSNP and some of our hardworking activists.



In every Tory held seat, like this one, the SNP is the main challenger. My Party is best placed to remove Tory MPs across Scotland. [2] pic.twitter.com/Jjm67OAEej