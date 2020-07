Condenan por terrorismo a líderes de Amnistía Internacional en Turquía

Un tribunal turco condenó este viernes a seis años de prisión al ex presidente de Amnistía Internacional (AI) en Turquía y a dos años de prisión a la directora de la rama turca de la misma organización, por causas de terrorismo.

La sentencia forma parte del juicio contra los llamados "Once de Estambul": once activistas defensores de los derechos humanos detenidos en julio de 2017 durante una reunión y acusados de mantener vínculos con diferentes grupos terroristas.

El tribunal penal del Palacio de Justicia de Çaglayan, en Estambul, condenó a seis años y tres meses de prisión al ex presidente de AI, Taner Kiliç, por "ser miembro de una organización terrorista".

La directora de la ONG, Idil Eser, junto a dos activistas de derechos humanos, Günal Kusun y Özlem Dalkiran, fueron sentenciados a dos años y un mes de prisión por varias causas relacionadas con "ayudar y ser cómplice" de organizaciones terroristas.

Por otro lado, los otros siete activistas, entre ellos el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, fueron absueltos de todos los cargos.

La mayoría de los procesados en este caso pasaron ya más de un año en prisión preventiva entre 2017 y 2018, acusados de mantener vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen -enemistado con el Gobierno de Erdogan-, así como con la guerrilla kurda Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el grupo armado ultramarxista DHKP-C.

This is an outrage. Absurd alllegations. No evidence. After three year trial Taner Kılıç convicted for membership of a terrorist organization. Özlem and Günal convicted for asisting. The torment continues. We won’t give up until all are acquitted.