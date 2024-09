Muere joven que se hizo viral por casarse consigo misma: Dejó una nota a su familia

Una influencer que se hizo viral tras casarse consigo misma, murió tras caer desde el quinto piso de un edificio de lujo en Estambul.

De acuerdo con los medios locales, Kubrá Aykut de 26 años, dejó una nota de suicidio en el departamento donde pedía que cuidaran a su mascota y entregaba la contraseña de su celular.

"Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir. Por favor, cuida bien de Fistik. Fui buena con todos en mi vida, pero no pude ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me dio nada. En esta vida, sé egoísta. De esa manera, serás feliz. He estado luchando durante días, pero nadie se dio cuenta. Me voy porque me amo y quiero pensar en mí mismo por una vez. Lo siento", decía la carta.

La joven se hizo viral cuando en diciembre de 2023 decidió casarse consigo misma en un evento que llamó "Boda sin novio". "No veo a nadie digno para mí, por lo que decidí casarme conmigo misma", aseguró entonces en un canal local.

Antes de su muerte, la creadora de contenido había alarmado a sus seguidores por su rápida pérdida de peso. "He reunido mi energía, pero no puedo ganar peso. Pierdo un kilogramo cada día. No sé qué hacer; necesito urgentemente ganar peso", expresaba en sus redes sociales.