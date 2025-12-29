Tras la reciente reunión en Mar-a-Lago entre el presidente de EE.UU, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, el debate internacional se centra en la viabilidad de un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de invasión rusa. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, advirtió en El Diario de Cooperativa que la resolución del conflicto no garantiza una estabilidad inmediata, señalando que "el fin de la guerra no necesariamente es sinónimo de paz".

Según el periodista y analista internacional, los puntos críticos residen en la reticencia de Kiev a ceder territorio —decisión que su Constitución ucraniana vincula a un referéndum nacional— y la desconfianza hacia Vladímir Putin, cuya palabra está hoy "devaluada". "Tengo la impresión de que Trump cree que Putin es su amigo y yo creo que está muy equivocado", sentenció el experto sobre la compleja dinámica entre los mandatarios.

Sobre Venezuela, Rojas planteó que, a diferencia de los primeros meses de despliegue en el Caribe, actualmente "la sensación es que el tiempo corre en contra de Donald Trump", debido al alto costo económico y la falta de resultados políticos concretos, mientras Nicolás Maduro "parece cada vez más firme" en sus apariciones públicas.

Citando a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del republicano en su primera Administración y hoy crítico con el mandatario, el académico sugirió que el líder estadounidense se encuentra "empantanado", sin una hoja de ruta clara, lo que podría derivar en acciones militares directas si la presión interna en el Capitolio aumenta: "Mientras Maduro siga en el poder, Trump se debilita", afirmó.

